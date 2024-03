Serie B: i risultati degli anticipi della 28^ giornata. il Palermo affonda, Aglietti esonerato

I risultati della 28^ giornata di Serie B

Negli anticipi della 28^ giornata di Serie B, il Palermo affonda a Brescia, pesante sconfitta per 4-2, e Corini è in bilico sulla panchina rosanero. Il Parma torna alla vittoria e rifila un tris alla Ternana, per i Ducali la Serie A è sempre più vicina. Infine nel recupero il Sudtirol grazie ad un colpo di testa di Tait ha ragione del Lecco, e la sconfitta è costata la panchina ad Aglietti che è stato sostituito da Foschi.

Sabato ore 14

Brescia-Palermo 4-2: 1′, 41′ Borrelli, 30′ Paghera, 45′ Bisoli-5′ rig. Brunori, 13′ Di Francesco

SudTirol-Lecco 1-0: 92′ Tait

Ternana-Parma 1-3: 48′ Luperini-7′ Bonny, 19′ rig. Benedyczak, 59′ aut. Casasola

Domenica ore 16.15

Ascoli-Reggiana:

Bari-Spezia: Cittadella-Pisa:

Como-Venezia:

Cosenza-Catanzaro:

FeralpiSalò-Sampdoria:

Domenica ore 18.30

Modena-Cremonese: