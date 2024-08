Serie B: i risultati dei posticipi della 2^ giornata Mantova, vittoria nel finale

I posticipi della 2^ giornata di Serie B hanno registrato un pareggio ed una vittoria. Il Catanzaro non riesce a battere la Juve Stabia, mentre il Mantova nel finale ha ragione del Cosenza grazie ad una rete di Solini. I calabresi, sotto di due reti rimontano con Fumagalli e Rizzo Pinna, poi nel finale la beffa. La classifica vede in testa il Sudtirol con 6 punti, seguito da sei squadre, ultime Bari, Palermo e Carrarese con zero punti.

I risultati

Catanzaro-Juve Stabia 0-0

Mantova-Cosenza 3-2 (2′ Fiori (M); 23′ Bragantini (M); 69′ Fumagalli (C); 87′ Rizzo Pinna (C); 95′ Solini (M))

La classifica

Sudtirol 6; Pisa, Juve Stabia, Mantova, Spezia, Reggiana, Sassuolo 4; Salernitana, Cesena, Cosenza, Modena, Cittadella, Brescia, Cremonese 3; Catanzaro 2; Frosinone, Sampdoria 1; Carrarese, Bari, Palermo 0.