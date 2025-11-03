Serie B: i risultati dell’11^ giornata. Un Aquilone inizia a volare

Nell’undicesima giornata di Campionato di Serie B il colpo lo fa sicuramente il Catanzaro, che dopo un inizio stentato è alla terza vittoria consecutiva e ieri ha battuto il Venezia grazie alle reti di Iemmello e Alesi, di Yeboah la rete del parziale pareggio. Aquilani dopo essere stato messo in dubbio e ad un passo dall’esonero ha preso il volo ed ora la zona playoff può essere un reale obiettivo di questa stagione. Il Palermo dopo una mini crisi si ritrova e rifila cinque reti al malcapitato Pescara, il Modena è sempre più capolista e cala il tris alla Juve Stabia. Negli altri incontri spettacolare 4-3 tra Avellino e Reggiana, il Bari batte di misura il Cesena grazie alla rete di Gytkjaer, il Frosinone vince a Carrara, l’Empoli cade a Chiavari contro l’Entella, con Dionisi continua la crisi dei toscani.

Risultati

AVELLINO-REGGIANA 4-3

21’ aut. Simic (A), 32’ rig. Insigne (A), 50’ Biasci (A), 55’ e 62’ Novakovich (R), 64’ Simic (A), 70’ Palumbo (A)

BARI-CESENA 1-0

79’ Gytkjaer (B)

CARRARESE-FROSINONE 0-2

41’ rig. Calò (F), 89’ Ghedjemis (F)

CATANZARO-VENEZIA 2-1

54’ Iemmello (C), 59’ Yeboah (V), 80’ Alesi (C)

MODENA-JUVE STABIA 3-0

14’ Nieling (M), 69’ rig. Gliozzi (M), 90’ aut. Ruggero (JS)

MONZA-SPEZIA 1-0

53’ Ravanelli (M)

PADOVA-SUDTIROL 1-1

43’ Merkaj (S), 85’ rig. Bortolussi (P)

PALERMO-PESCARA 5-0

23’ Pierozzi (Pa), 46’ Segre (Pa), 58’ Pierozzi (Pa), 72’ Brunori (Pa), 92’ Diakité (Pa)

SAMPDORIA-MANTOVA 0-1

87’ Ruocco (M)

VIRTUS ENTELLA-EMPOLI 1-0

86’ Tiritiello (VE)

Classifica

Modena 24, Monza 23, Frosinone 21, Cesena 20, Palermo 19, Venezia 16, Avellino 16, Catanzaro 15, Reggiana 15, Carrarese 14, Padova 14, Juve Stabia* 14, Virtus Entella 13, Bari* 12, Sudtirol 11, Empoli 11, Pescara 8, Mantova 8, Spezia 7, Sampdoria 7.