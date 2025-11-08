Serie B: i risultati della 12^ giornata. Il Palermo cade a Castellammare, ed ora è crisi nera

La notizia del giorno è l’ennesima sconfitta del Palermo, questa volta è la Juve Stabia a far festa grazie alla rete di Cacciamani nel primo tempo. La squadra di Inzaghi adesso è in crisi nera, sono tre le sconfitte nelle ultime quattro partite, ed ora il suo operato è messo in dubbio pure dai suoi tifosi. Nelle altre partite l’Empoli torna alla vittoria e batte con il minimo scarto il Catanzaro grazie ad un rigore di Shpendi, finisce 2-2 tra Frosinone e Modena, con gli ospiti che pareggiano al 90′, il Mantova batte 1-0 il Padova, reti bianche tra Reggiana ed Entella. Infine finisce 1-1 tra Sudtirol e Carrarese, mentre il Venezia rifila tre reti ad una Sampdoria sempre più ultima.

I risultati

Spezia-Bari 1-1

7’pt Gytkjaer (B), 36’pt Kouda (S)

Empoli-Catanzaro 1-0

14’st rig. S.Shpendi

Frosinone-Modena 2-2

9’pt Koutsoupias (F), 5’st Calò (F), 11’st Zampano (M), 45’st Massolin (M)

Mantova-Padova 1-0

39’st Ruocco

Reggiana-Virtus Entella 0-0

Südtirol-Carrarese 1-1

4’st rig. Schiavi (C), 7’st Odogwu (S)

Juve Stabia-Palermo 1-0

38’pt Cacciamani

Venezia-Sampdoria 3-1

Cesena-Avellino (09/11, ore 15:00)

Pescara-Monza (09/11, ore 17:15)