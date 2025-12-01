Serie B: i risultati della 14^ giornata. Pari Monza, il Palermo torna alla vittoria

Si è conclusa ieri sera la 14^ giornata del campionato di Serie B con lo Spezia che torna alla vittoria nel derby contro la Sampdoria, blucerchiata al penultimo posto in classifica ed un morale sempre più in discesa, a decidere è una rete di Artistico. Il Monza pareggia 2-2 a Castellammare contro la Juve Stabia e mantiene il primato in classifica, mentre in secondo posizione c’è il Frosinone che grazie ad una rete di Koutsoupias batte la Reggiana. Il Modena perde a Cesena ed è terzo in classifica, l’Empoli rifila una cinquina al Bari e si porta in zona playoffo, torna alla vittoria il Palermo che esagera contro la Carrarese grazie alla tripletta di Pohjanpalo, e alle reti di Segre e Palumbo.

Serie B – risultati 14a Giornata

Venerdì 28 novembre 2025

Cesena-Modena (20:30) 1-0

43’ Blesa (C)

Sabato 29 novembre 2025

Empoli-Bari (15:00) 5-0

45’+2’ Guarino (E), 52’ Shpendi (E), 66’ Yepes (E), 89’ Pellegri (E), 90’+1’ Ceesay (E)

Pescara-Padova (15:00) 0-1 57’ Faedo (PD)

Reggiana-Frosinone (15:00) 0-1 56’ Koutsoupias (F)

Venezia-Mantova 🟥 (15:00) 3-0

36’ Hainaut (V), 57’ rigore Adorante (V), 60’ Adorante (V)

Südtirol-Avellino (15:30) 0-1 10’ Biasci (A)

Catanzaro-Virtus Entella (17:15) 3-2

14’ rigore Franzoni (VE), 28’ Cassandro (C), 33’ Bariti (VE), 44’ rigore Pontisso (C), 57’ Iemmello (C)

Palermo-Carrarese (19:30) 5-0

24’ Segre (P), 44’ Palumbo (P), 48’ Pohjanpalo (P), 82’ rigore Pohjanpalo (P), 88’ Pohjanpalo (P)

Domenica 30 novembre 2025

Juve Stabia-Monza (15:00) 2-2

19’ Birindelli (M), 31’ Candellone (JS), 68’ Petagna (M), 83’ Maistro (JS)

Spezia-Sampdoria (17:30) 1-0 51’ Artistico (SP)