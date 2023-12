Serie B: i risultati della 19^ giornata. Il Palermo nel finale batte la Cremonese

I risultati della 19^ giornata di Serie B

L’ultima giornata del girone di andata di Serie B riserva alcune sorprese. Il Catanzaro cade a Reggio Emilia, Girma di testa regala i tre punti alla Regia ed ora la salvezza non sembra impossibile, Vivarini deve lavorare per far riprendere il cammino dei giallorossi. Il Parma si conferma e batte il Brescia con il più classico dei risultati, un 2-0 che non ammette repliche con un Bernabè in forma strepitosa e a cui la B sta molto stretta. Il Como vince a Cosenza e Caserta è a rischio esonero, il Venezia non va oltre il pari contro la Feralpisalò, infine il Palermo al 97′ ha ragione della Cremonese.

SERIE B, 19ª GIORNATA

Reggiana-Catanzaro 1-0

41′ Girma (R)

Ascoli-Cittadella 0-0

Brescia-Parma 0-2

18′ Bernabé (P), 24′ Man (P)

Cosenza-Como 1-2

23′ Tutino (COS), 39′ Cutrone (COM), 50′ Verdi (COM)

Feralpisalò-Venezia 2-2

39′ e 54′ Compagnon (F), 45’+2 [rig.] Pohjanpalo (V), 75′ Altare (V)

Lecco-SudTirol 2-1

52′ [rig.] Casiraghi (S), 63′ e 76′ Novakovich (L)

Spezia-Modena 1-1

64′ [rig.] Palumbo (M), 90’+2 Gelashvili (S)

Ternana-Pisa 1-1

23′ L. Tramoni (P), 46′ Sorensen (T)

Palermo-Cremonese 3-2

7′ Ghiglione (C), 20′ Nedelcearu (P), 32′ Castagnetti (C), 72′ Di Francesco (P), 97′ Stulac

Sampdoria-Bari 1-1

80′ Sibilli (B), 92′ Esposito (S)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Parma 41; Venezia e Como 35; Cittadella 33; Cremonese e Palermo 32; Catanzaro 30; Modena 28; Brescia 25; Sampdoria 23; Bari 23; Reggiana 23; Pisa 22; Cosenza 21; Sudtirol e Lecco 20; Ternana 18; Ascoli e Spezia 17; Feralpisalò 14