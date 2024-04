Pisa-Catanzaro, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Alle ore 20,30 all’Arena Garibaldi si gioca uno dei due anticipi della 35^ giornata di Serie B tra Pisa e Catanzaro. I nerazzurri sono ad un punto dai playoff ed una vittoria contro il Catanzaro li proietterebbe all’ottavo posto, mentre i calabresi sono già matematicamente agli spareggi promozione. Aquilani recupera Torregrossa che parte dalla panchina, Vivarini ha diverse assenze con Ghion che ha terminato la stagione mentre Iemmello è reduce da un attacco influenzale e non è al massimo.

Le probabili formazioni

PISA (4-2-3-1): Nicolas, Barbieri, Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Esteves, Marin, Arena, Valoti, D’Alessandro, Moreo. Allenatore: Aquilani

CATANZARO (4-4-2): Fulignati, Situm, Brighenti, Antonini, Scognamillo; Sounas, Pompetti, Petriccione, Vandeputte, Biasci, Iemmello. Allenatore: Vivarini

DOVE VEDERLA IN TV

La sfida – in programma venerdì 26 aprile alle ore 20.30 – sarà visibile in streaming. Per vedere le immagini del match ci si può collegare da pc fisso e notebook e da smartphone o tablet a Dazn. Altra opzione è il canale 256 di Sky Sport.