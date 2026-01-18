Serie B: i risultati della 20^giornata. Pari tra Monza Frosinone

Finisce in partita il big match del Brianteo tra Monza e Frosinone con i ciociari che sotto di una rete e di un uomo riescono a pareggiare con Monterosi e mantengono la vetta della classifica davanti al Venezia che ha regolato 3-1 il Catanzaro. Nelle altre partite il Cesena viene a Reggio Emilia grazie a Mensah, il Bari è in profonda crisi e perde al San Nicola contro la Juve Stabia, il Sudtirol vince ad Empoli,infine il Mantova batte 2-1 il Padova e si rilancia per la corsa salvezza.

RISULTATI (20ª Giornata – 16–18 Gennaio 2026)

Sampdoria–Virtus Entella 1-1 [29’ L. Parodi (V), 34’ L. Cherubini (S)]

Avellino–Carrarese 1-2 [2’ T. Biasci (A), 13’ T. Rubino (C), 26’ F. Abiuso (C)]

Empoli-Südtirol 0-1 [24’ E. Pecorino (S)]

Monza–Frosinone 2-2 [4’ F. Ghedjemis (F), 23’ A. Hernani Jr (M), 28’ A. Petagna (M), 88’ I. Monterisi (F)]

Padova–Mantova 1-2 [33’ e 66′ D. Mensah (M), 81’ Lasagna

Venezia–Catanzaro 3-1 [6’ M. D’Alessandro (C), 18’ G. Busio (V), 86’ rig. A. Adorante (V), 94’ A. Casas (V)]

Reggiana–Cesena 1-2 [27’ M. Portanova (R), 30’ rig. e 63′ C. Shpendi (C)]

Bari–Juve Stabia 0-1 [37’ rig. L. Candellone (J)]

Pescara–Modena (Oggi ore 15:00)

Palermo–Spezia (Oggi ore 17:15)