Serie B: i risultati della 23^ giornata. Crolla il Frosinone, Juve Stabia ancora vincente

Dopo l’anticipo di ieri sera tra Spezia e Sassuolo, questo pomeriggio il Frosinone crolla in casa 3-0 contro il Sudtirol ed ora lo spettro retrocessione fa sempre più paura. Il Cosenza perde lo scontro salvezza contro il Cittadella ed ora è sempre più ultimo in classifica, società contestata con Alvini che questa volta pare seriamente in discussione. La Juve Stabia torna alla vittoria e batte 2-1 la Carrarese, mentre finiscono in parità le partite di Cesena e Mantova.

SERIE B, 23ª GIORNATA

Spezia-Sassuolo 2-1

8′ e 76′ Vignali (Sp), 35′ Mulattieri (Sa)

Cesena-Bari 1-1

23′ Favilli (B), 83′ rig. La Gumina (C)

Cosenza-Cittadella 0-1

12′ Dalle Mura (aut.)

Frosinone-Sudtirol 0-3

20′ e 29′ Merkaj, 89′ rig. Casiraghi

Juve Stabia-Carrarese 2-1

12′ Piscopo (J), 27′ Adorante (J), 89′ Schiavi (C)

Domenica 25 gennaio, ore 17:15

Mantova-Sampdoria 2-2