Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
domenica, Febbraio 8, 2026
Home Serie B Serie B: i risultati della 23^ giornata. Il Venezia vince a...

Serie B: i risultati della 23^ giornata. Il Venezia vince a Frosinone

Il Venezia vince a Frosinone

Di
Salvatore Ciotta
-
3

 

Il Venezia vince a Frosinone e si porta in testa al Campi9nato di Serie B con merito, i Ciociari adesso devono guardarsi le spalle dalla rimonta di Palermo e Monza. Il Palermo vince 3-2 nel finale contro l’Empoli grazie anche ad una doppietta del solito Pohjanpalo, con Joronen che nel finale salva il risultato con una parata incredibile.  Nelle altre partite il Catanzaro batte la Reggiana 2-0, al Menti 3-3 spettacolare tra Juve Stabia e Padova, il Mantova batte nel finale il Bari, la Sampdoria vince a Modena anche grazie alla prima rete di Brunori, pari nel derby ligure tra Spezia ed Entella, pareggio senza reti al Dei Marmi  tra Carrarese e Sudtirol.

RISULTATI (23ª Giornata)
Cesena–Pescara 2-0 [25’ T. Berti (C), 32’ M. Francesconi (C)]
Carrarese–Südtirol 0-0
Catanzaro–Reggiana 2-0 [7’ M. D’Alessandro (C), 29’ M. Liberali (C)]
Frosinone–Venezia 1-2 18’ aut. (V), 32’ I. Doumbia (V), 43’ A. Raimondo (F)]
Juve Stabia–Padova 3-3 [5’ K. Zeroli (J), 25’ F. Sgarbi (P), 27’ rig. A. Gabrielloni (J), 35’ R. Burnete (J), 41’ A. Capelli (P), 44’ M. Bortolussi (P)]
Mantova–Bari 2-1 [14’ A. Meroni (M), 16’ C. Odenthal (B), 49’ L. Mancuso (M)]
Modena–Sampdoria 1-2 [9’ M. Brunori Sandri (S), 30’ E. Gliozzi (M), 45’ T. Begic (S)]
Palermo–Empoli 3-2 [5’ G. Guarino (E), 12’ J. Pohjanpalo (P), 24’ aut. (P), 27’ T. Ebuehi (E), 39’ rig. J. Pohjanpalo (P)]
Spezia–Virtus Entella 1-1 [18’ G. Artistico (S), 30’ L. Cuppone (V)]
Monza–Avellino (Oggi ore 15)

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598