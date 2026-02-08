Serie B: i risultati della 23^ giornata. Il Venezia vince a Frosinone

Il Venezia vince a Frosinone e si porta in testa al Campi9nato di Serie B con merito, i Ciociari adesso devono guardarsi le spalle dalla rimonta di Palermo e Monza. Il Palermo vince 3-2 nel finale contro l’Empoli grazie anche ad una doppietta del solito Pohjanpalo, con Joronen che nel finale salva il risultato con una parata incredibile. Nelle altre partite il Catanzaro batte la Reggiana 2-0, al Menti 3-3 spettacolare tra Juve Stabia e Padova, il Mantova batte nel finale il Bari, la Sampdoria vince a Modena anche grazie alla prima rete di Brunori, pari nel derby ligure tra Spezia ed Entella, pareggio senza reti al Dei Marmi tra Carrarese e Sudtirol.

RISULTATI (23ª Giornata)

Cesena–Pescara 2-0 [25’ T. Berti (C), 32’ M. Francesconi (C)]

Carrarese–Südtirol 0-0

Catanzaro–Reggiana 2-0 [7’ M. D’Alessandro (C), 29’ M. Liberali (C)]

Frosinone–Venezia 1-2 18’ aut. (V), 32’ I. Doumbia (V), 43’ A. Raimondo (F)]

Juve Stabia–Padova 3-3 [5’ K. Zeroli (J), 25’ F. Sgarbi (P), 27’ rig. A. Gabrielloni (J), 35’ R. Burnete (J), 41’ A. Capelli (P), 44’ M. Bortolussi (P)]

Mantova–Bari 2-1 [14’ A. Meroni (M), 16’ C. Odenthal (B), 49’ L. Mancuso (M)]

Modena–Sampdoria 1-2 [9’ M. Brunori Sandri (S), 30’ E. Gliozzi (M), 45’ T. Begic (S)]

Palermo–Empoli 3-2 [5’ G. Guarino (E), 12’ J. Pohjanpalo (P), 24’ aut. (P), 27’ T. Ebuehi (E), 39’ rig. J. Pohjanpalo (P)]

Spezia–Virtus Entella 1-1 [18’ G. Artistico (S), 30’ L. Cuppone (V)]

Monza–Avellino (Oggi ore 15)