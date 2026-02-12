Serie B: i risultati della 24^ giornata. Il Frosinone vince ad Avellino

Nei posticipi della 24^ giornata di Serie B il Frosinone torna alla vittoria e si porta al secondo posto ad un punto dalla capolista Venezia. La squadra di Alvini vince agevolmente 3-1 ad Avellino grazie alle reti di Kvernadze, Calo’ e Cichella, mentre per i Lupi è andato a segno Enrico nel finale. Bari-Spezia e Sudtirol-Monza terminano a reti inviolate, mentre il colpo della serata lo fa la Juve Stabia che sotto di una rete ad Empoli rimonta con Leoni e Carissoni.
24^ GIORNATA: LE PARTITE DI MARTEDI’ 10 FEBBRAIO
- SAMPDORIA-PALERMO 3-3
45’+2 aut. Abildgaard (S), 50′ Begic (S), 53′ Pierini (S), 68′ Cherubini (S), 78′ Augello (P), 90’+2 Ceccaroni (P)
- PESCARA-CATANZARO 0-2
30′ Iemmello, 79′ Alesi
- PADOVA-CARRARESE 1-0
29′ Lasagna
- REGGIANA-MANTOVA 1-0
9′ Charlys
- VENEZIA-MODENA 0-2
27′ Tonoli, 30′ Beyuku
- VIRTUS ENTELLA-CESENA 3-1
26′ Karic (V), 52′ Cuppone (V), 77′ Cerri (C), 83′ Tirelli (V)
- LE PARTITE DI MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO
- SUDTIROL-MONZA 0-0
- AVELLINO-FROSINONE 1-3
- BARI-SPEZIA 0-0
- EMPOLI-JUVE STABIA 1-2