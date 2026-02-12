Serie B: i risultati della 24^ giornata. Il Frosinone vince ad Avellino

Nei posticipi della 24^ giornata di Serie B il Frosinone torna alla vittoria e si porta al secondo posto ad un punto dalla capolista Venezia. La squadra di Alvini vince agevolmente 3-1 ad Avellino grazie alle reti di Kvernadze, Calo’ e Cichella, mentre per i Lupi è andato a segno Enrico nel finale. Bari-Spezia e Sudtirol-Monza terminano a reti inviolate, mentre il colpo della serata lo fa la Juve Stabia che sotto di una rete ad Empoli rimonta con Leoni e Carissoni.

24^ GIORNATA: LE PARTITE DI MARTEDI’ 10 FEBBRAIO