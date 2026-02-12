Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
giovedì, Febbraio 12, 2026
Serie B: i risultati della 24^ giornata. Il Frosinone vince ad Avellino

I risultati del campionato di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
5
54096747248 8fede40cc9 o

 

Nei posticipi della 24^ giornata di Serie B il Frosinone torna alla vittoria e si porta al secondo posto ad un punto dalla capolista Venezia. La squadra di Alvini vince agevolmente 3-1 ad Avellino grazie alle reti di Kvernadze, Calo’ e Cichella, mentre per i Lupi è andato a segno Enrico nel finale. Bari-Spezia e Sudtirol-Monza terminano a reti inviolate, mentre il colpo della serata lo fa la Juve Stabia che sotto di una rete ad Empoli rimonta con Leoni e Carissoni.

24^ GIORNATA: LE PARTITE DI MARTEDI’ 10 FEBBRAIO

  • SAMPDORIA-PALERMO 3-3
    45’+2 aut. Abildgaard (S), 50′ Begic (S), 53′ Pierini (S), 68′ Cherubini (S), 78′ Augello (P), 90’+2 Ceccaroni (P)
  • PESCARA-CATANZARO 0-2
    30′ Iemmello, 79′ Alesi
  • PADOVA-CARRARESE 1-0
    29′ Lasagna
  • REGGIANA-MANTOVA 1-0
    9′ Charlys
  • VENEZIA-MODENA 0-2
    27′ Tonoli, 30′ Beyuku
  • VIRTUS ENTELLA-CESENA 3-1
    26′ Karic (V), 52′ Cuppone (V), 77′ Cerri (C), 83′ Tirelli (V)
  • LE PARTITE DI MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO
    • SUDTIROL-MONZA 0-0
    • AVELLINO-FROSINONE 1-3
    • BARI-SPEZIA 0-0
    • EMPOLI-JUVE STABIA 1-2

 

