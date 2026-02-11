Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
mercoledì, Febbraio 11, 2026
Serie B: i risultati della 24^ giornata. Il Venezia cade in casa contro il Modena

I risultati della 24^ giornata di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
2
serie a enilive 2024 2025: lazio vs venezia
i tifosi del Venezia ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Ieri sera si sono giocate sei gare relative alla 24^ giornata del campionato di Serie B, con il Venezia che dopo vittorie consecutive perde in casa contro il Modena anche se al momento resta primo in classifica. Nelle altre gare finisce 3-3 tra Sampdoria e Palermo, con I rosanero che nel finale rimontano due reti, la Reggiana torna alla vittoria contro il Mantova e spera nella salvezza diretta. Il Padova grazie a Lasagna batte la Carrarese, l’Entella batte 3-1 il Cesena, infine il Pescara perde in casa contro il Catanzaro.  Oggi sono in programma quattro gare, con il Monza in trasferta a Bolzano, mentre il Frosinone gioca ad Avellino.

RISULTATI (24ª Giornata)
Virtus Entella–Cesena 3-1
Padova–Carrarese 1-0
Pescara–Catanzaro 0-2
Reggiana–Mantova 1-0
Sampdoria–Palermo 3-3
Venezia–Modena 0-2
Oggi in campo
Südtirol–Monza (Oggi ore 19.00)

Avellino–Frosinone (Oggi ore 20:00)
Bari–Spezia (Oggi ore 20:00)
Empoli–Juve Stabia (Oggi ore 20:00)

