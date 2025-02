Serie B: i risultati della 26^ giornata. Il Pisa pareggia, Juve Stabia tris al Cosenza

Il Pisa non sa approfittare della superiorità numerica e del vantaggio di 1-0 segnato da Tourè nel primo tempo e subisce il pareggio del Cesena con La Gumina, ed ora il vantaggio sullo Spezia resta immutato a 4 lunghezze. Il Palermo pareggia 2-2 in casa contro il Mantova, con Pohjanpalo che segna la sua prima rete in rosanero, la Juve Stabia rifila un tris al sempre più ultimo Cosenza, mentre finisce in parità lo scontro salvezza tra Frosinone e Reggiana.

I risultati della Serie B

Venerdì, ore 20:30 Catanzaro-Cittadella 1-0. Marcatore: 65’ Iemmello.

Sabato, ore 15:00 Carrarese-Salernitana 3-2. Marcatori: 31′ Zanon (C), 41′ Finotto (C), 46′ Zuelli (C), 63′ Reine-Adelaide (S), 85′ Soriano (S).

Sabato, ore 15:00 Sassuolo-Brescia 2-0. Marcatori: 34′ Lovato, 73′ Laurienté.

Sabato, ore 15:00 Sudtirol-Sampdoria 2-1. Marcatori: 6′ Merkaj (Sud), 11′ Sibilli (Sam), 88′ Casiraghi (Sud)

Sabato, ore 15:00 Modena-Spezia 1-1. Marcatori: 23′ F. Esposito (S), 41′ Defrel (M).

Sabato, ore 17:15 Bari-Cremonese 1-1. Marcatori: 69’ Valoti (C), 90’+3 Bianchetti (B).

Domenica, ore 15:00 Palermo-Mantova 2-2. Marcatori: 26’ Verre (P), 46’ Mensah (M), 57’ Brignani (M), 68’ Pohjanpalo (P).

Domenica, ore 15:00 Juve Stabia-Cosenza 3-0. Marcatori: 45’ Adorante, 58’ Adorante, 86’ Fortini.

Domenica, ore 15:00 Frosinone-Reggiana 1-1. Marcatori: 42’ Sersanti (R), 90’+2 Koutsoupias (F).

Domenica, ore 17:15 Cesena-Pisa 1-1