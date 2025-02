Serie B: i risultati della 27^ giornata . Cade lo Spezia, il Palermo vince a Cosenza

Lo Spezia cade rumorosamente in casa contro il Catanzaro, a segno per i giallorossi Pittarello con un bel diagonale, ed ora la distanza dal Pisa secondo in classifica sale a sette punti in attesa dello scontro diretto tra due settimane al Picco. Il Palermo si ritrova e cala il tris al Marulla contro un Cosenza sempre più ultimo, a segno per i rosanero Pierozzi, Brunori ed il nuovo arrivato Pohjanpalo. Terminano in parità Brescia-Sudtirol e Salernitana-Frosinone.

I risultati

Venerdì, ore 20:30 Sassuolo-Sampdoria 0-0.

Sabato, ore 15:00 Cittadella-Modena 0-2. Marcatori: 27’ Caso, 86’ Mendes.

Sabato, ore 15:00 Reggiana-Carrarese 2-2. Marcatori: 10’ Guarino (C), 26’ Girma (R), 57’ Zuelli (C), 82’ Vido (R).

Sabato, ore 15:00 Pisa-Juve Stabia 3-1. Marcatori: 57’ Marin (aut.) (J), 64’ Tramoni (P), 66’ Morutan (P), 77’ Moreo (P).

Sabato, ore 15:00 Mantova-Bari 0-1. Marcatore: 70’ Maggiore.

Sabato, ore 17:15 Cremonese-Cesena 1-2. Marcatori: 14’ Calò (Ces), 40’ Azzi (Cre), 90’+4 Bastoni (Ces).

Domenica, ore 15:00 Spezia-Catanzaro 0-1. Marcatore: 75′ Pittarello.

Domenica, ore 15:00 Cosenza-Palermo 0-3. Marcatori: 30′ Pierozzi, 56′ Brunori, 65′ Pohjanpalo.

Domenica, ore 15:00 Brescia-Sudtirol 0-0.

Domenica, ore 17:15 Salernitana-Frosinone 1-1. Marcatori: 27′ Partipilo, 63′ Ghiglione.