Serie B: i risultati della 34^ giornata: frena il Venezia, Samp all’ultimo respiro

Nelle gare di questo pomeriggio relative alla 34^ giornata del campionato di Serie B, il Venezia pareggi a-1-1 a Chiavari contro l’Entella, lagunari in vantaggio con Haps, pari nella ripresa dei padroni di casa con Guiu, poi la squadra di Stroppa resta in dieci e non ha più la forza di portare a casa i tre punti. La Juve Stabia è ormai certa dei playoff, i tre punti contro il Cesena danno uno dei primi verdetti della stagione, a segno per la squadra di Abate Varnier e Carissoni. Finisce 1-1 tra Sudtirol e Modena, il Sampdoria ribalta il risultato contro il Pescara grazie alle reti di Conti e Depaoli al 93′.

Frosinone-Palermo 1-1

30’st Calò (F), 44’st Ranocchia (P)

Virtus Entella-Venezia 1-1

13’pt Haps (V), 16’st Guiu (E)

Juve Stabia-Cesena 2-0

7’st Varnier, 18’st Carissoni

Pescara-Sampdoria 1-2

48’pt rig. Di Nardo (P), 37’st Conti (S), 48’st Depaoli (S)

Südtirol-Modena 1-1

21’pt Santoro (M), 15’st Pietrangeli (S)

Avellino-Catanzaro (11/04, ore 17:15)

Monza-Bari (11/04, ore 19:30)

Padova-Empoli (12/04, ore 15:00)

Spezia-Mantova (12/04, ore 17:15)

Reggiana-Carrarese (12/04, ore 19:30)