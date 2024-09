Serie B: i risultati della 4^ giornata Lo Spezia vince nel finale, il Cosenza ferma il Palermo

Risultati a sorpresa questa sera, con il Cosenza che passa in vantaggio al Barbera grazie a Fumagalli, ma il Palermo pareggia nel finale grazie ad una rete di Di Mariano. Il Cesena passa in vantaggio al Picco grazie ad una rete di Berti, poi lo Spezia prima pareggia con Soleri e poi al 100′ Bertola regala i tre punti ai liguri. Il Mantova grazie a Galuppini batte la Salernitana, finisce 0-0 alla Stirpe tra Frosinone e Juve Stabia, mentre il Catanzaro rifila un tris alla Carrarese.

I risultati

Sabato 31 agosto 2024

Sampdoria-Bari 0-0

Modena-Cittadella 0-1

(12′ Ravasio)

Pisa-Reggiana 2-1

(21′ Marin (P), 49′ Bonfanti N. (P), 87′ Sersanti (R))

Sassuolo-Cremonese 1-4

(20′ Nasti (C), 31′ Moro (S), 35′ Collocolo (C), 43′ Johnsen (C), 87′ Sernicola (C))

Sudtirol-Brescia 0-2

(12′ Adorni, 60′ Corrado)

Domenica 1° settembre

Frosinone -Juve Stabia 0-0

Mantova-Salernitana 1-0

(46′ Galuppini)

Spezia-Cesena 2-1

(5′ Berti, 84′ Soleri, 100′ Bertola)

Palermo-Cosenza 1-1

(40’ Fumagalli, 81′ Di Mariano)

Catanzaro-Carrarese 3-1

(34′ Biasci, 44′ Bouah, 45′ Iemmello, 54′ Pontisso)

La classifica aggiornata

Pisa 8 punti

Juve Stabia 8

Spezia 8

Reggiana 7

Mantova 7

Cittadella 7

Cremonese 6

Cesena 6

Salernitana 6

Sudtirol 6

Brescia 6

Catanzaro 5

Sassuolo 5

Modena 4

Palermo 4

Frosinone 3

Carrarese 3

Sampdoria 2

Bari 2

Cosenza 1