Serie B: i risultati della 5^ giornata. Palermo vittoria al fotofinish

Il Palermo vince ad Ascoli

Il Palermo grazie ad una rete al 92′ di Mancuso sbanca Ascoli e si porta ad una lunghezza dalla capolista Venezia che ieri sera aveva battuto con il minimo scarto lo Spezia. Finisce in parità il match dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Bari con i toscani in vantaggio grazie a duna rete di Beruatto, nella ripresa Akpa segna la rete del pari. Il brescia vince a Lecco, finiscono in parità le partite di Piacenza, Cosenza e Reggio Emilia, con il Cosenza che trova il pareggio al 98′.

I risultati della 5^ giornata

Venezia – Spezia 1-0 (venerdi)

Pisa – Bari 1-1

Feralpisalò – Modena 1-1

Cosenza – Sudtirol 2-2

Ascoli – Palermo 0-1

Lecco – Brescia 0-2

Reggiana – Cremonese 2-2

Domenica 17 settembre

Como – Ternana ore 16,15

Catanzaro – Parma ore 16,15

Lunedi 18 settembre

Sampdoria – Cittadella ore 20,30