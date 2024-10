Serie B: i risultati della 7^ giornata. Pisa flop, Palermo TOP

Si è chiusa ieri sera con due posticipi la 7^ giornata del campionato di Serie B, con il Palermo che vince a Bolzano contro il Sudtirol, mentre il Brescia batte 3-2 una spenta Cremonese. Il Palermo si rilancia con i tre punti in zona playoff, e piano piano Dionisi sembra che stia riuscendo a trovare la quadra, il Brescia si rialza e nel primo tempo rifila tre reti as una Cremonese senza anima, che nella ripresa accorcia le distanze e rende la sconfitta meno pesante, ma Stroppa deve lavorare per evitare cali di rendimento. Il Pisa perde la prima partita, ed ora è lo Spezia l’unica imbattuta, a Castellammare nessuno si salva, ma l’assenza di Tramoni pesa eccome, e per sabato l’attaccante di origini corse è in forte dubbio.

I risultati

Venerdì, ore 20:30 Cittadella-Frosinone 1-2. Marcatori: 35’ Oyono (F), 63’ Partipilo (F), 70’ Cassano (C).

Sabato, ore 15:00 Sassuolo-Spezia 0-0.

Sabato, ore 15:00 Carrarese-Reggiana 0-0.

Sabato, ore 15:00 Bari-Cosenza 1-1. Marcatori: 39’ Pucino (B), 87’ Fumagalli (C).

Domenica, ore 15:00 Salernitana-Catanzaro 0-0.

Domenica, ore 15:00 Modena-Sampdoria 1-3. Marcatori: 57′ Ioannou (S), 76′ Tutino (S), 79′ Coda (S), 83′ Beyuku (M).

Domenica, ore 15:00 Juve Stabia-Pisa 2-0. Marcatori: 12′ Varnier, 83′ Artistico.

Domenica, ore 15:00 Cesena-Mantova 4-2. Marcatori: 5′ Shpendi (C), 21′ Kargbo (C), 43′ Prestia (C), 58′ Redolfi (M), 70′ Tavsan (C), 84′ Ruocco (M).

Lunedì, ore 19:30 Sudtirol-Palermo 1-3. Marcatori: 20′ Baniya (P), 51′ Casiraghi (S), 63′ Diakité (P), 81′ Insigne (P).

Lunedì, ore 20:30 Brescia-Cremonese 3-2. Marcatori: 6′ Bessaggio (B), 34′ Borrelli (B), 39′ Verreth (B), 70′ Nasti (C), 81′ Buonaiuto (C).

La classifica

Pisa 16 Spezia 13 Brescia 12 Sassuolo 12 Cesena 11 Palermo 11 Juve Stabia 11 Cremonese 10 Mantova 10 Bari 9 Reggiana 9 Sudtirol 9 Modena 8 Sampdoria 8 Salernitana 8 Catanzaro 7 Cittadella 7 Frosinone 6 Cosenza 5 Carrarese 4

*Cosenza -4 punti di penalità