Serie B: il programma dell’8^ giornata. Juve Stabia corsara a Genova

L’ottava giornata del campionato di Serie B ha regalato subito una sorpresa, dopo il 2-0 inflitto al Pisa, la Juve Stabia ha battuto 2-1 la Sampdoria e si è portata momentaneamente al secondo posto in classifica proprio dietro alla squadra di Pippo Inzaghi. Per la Sampdoria a segno nel primo tempo Coda, nella ripresa doppietta per Adorante ed impresa confezionata.

Oggi il Pisa sfida la sorpresa Cesena, con l’attacco spuntato, il Frosinone attende la Carrarese, il Sassuolo recupera Berardi e cerca tre punti contro il Cittadella, infine lo Spezia se la vedrà contro la Reggiana.

Il programma

Sampdoria-Juve Stabia 1-2

Sabato, ore 15:00

Frosinone-Carrarese Dazn

Pisa-Cesena Dazn

Sassuolo-Cittadella Dazn

Spezia-Reggiana Dazn

Domenica, ore 15:00

Catanzaro-Modena Dazn

Cosenza-SudTirol Dazn

Cremonese-Bari Dazn

Mantova-Brescia Dazn

Palermo-Salernitana Dazn