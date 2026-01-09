Serie B: il programma della 19^ giornata

Torna in campo la Serie B con la 19^ giornata che si apre domani con otto partite, mentre domenica 11 ci saranno i due posticipi. Il Monza scende in campo a Chiavari contro l’Entella, i biancorossi vogliono fare la voce grossa in questo campionato ed hanno tesserato Hernani dal Parma e Cheddira dal Sassuolo. Il Frosinone attende il Catanzaro allo Stirpe, il Venezia gioca al Mapei contro la Reggiana ,mentre il Palermo scende in campo domenica a Mantova.

Ecco il programma completo:

SABATO 10 GENNAIO

Avellino – Sampdoria, Carrarese – Bari, Frosinone – Catanzaro, Reggiana – Venezia, Südtirol – Spezia, Entella – Monza, ore 15:00;

Juve Stabia – Pescara, ore 17:15;

Cesena – Empoli, ore 19:30.

DOMENICA 11 GENNAIO

Mantova – Palermo, ore 15:00;

Padova – Modena, ore 17:15.