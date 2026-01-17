Serie B: il programma della 20^giornata.

Ieri sera nell’anticipo della 20^ giornata di Serie B, Sampdoria ed Entella hanno pareggiato con i padroni di casa in vantaggio grazie ad una rete di Cherubini, pareggio di Parodi nella ripresa. Oggi sono in programma sette gare con Monza-Frosinone che vede impegnate le prime della classe, ed i brianzoli chiamati alla vittoria dopo la sconfitta di Chiavari. Nelle altre gare il Venezia attende il Catanzaro, l’Empoli se la vedrà contro il Sudtirol, mentre il Cesena reduce dalla sconfitta casalinga cproprio contro i toscani va alla ricerca della vittoria a Reggio Emilia.
Venerdì 16 gennaio 2026
20:30 – Sampdoria vs Virtus Entella 1-1
Sabato 17 gennaio 2026
15:00 – Avellino vs Carrarese
15:00 – Empoli vs Südtirol
15:00 – Monza vs Frosinone
15:00 – Padova vs Mantova
15:00 – Venezia vs Catanzaro
17:15 – Reggiana vs Cesena
19:30 – Bari vs Juve Stabia
Domenica 18 gennaio 2026
15:00 – Pescara vs Modena
17:15 – Palermo vs Spezia