Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
venerdì, Febbraio 27, 2026
Home Serie B Serie B: il programma della 27^ giornata. Oggi due anticipi

Serie B: il programma della 27^ giornata. Oggi due anticipi

Il programma della 27^ giornata

Di
Salvatore Ciotta
-
12
serie a enilive 2024 2025: lazio vs venezia
i tifosi del Venezia ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Serie B entra nel vivo, sono previsti tre turni tra oggi ed il prossimo weekend, ed ancora nulla è deciso ne in vetta ne in basso alla classifica. Per la promozione sono quattro le squadre coinvolte, Venezia, Monza, Frosinone e Palermo sono racchiuse in cinque punti, tutto può accadere ed ogni turno può essere determinante. Il Monza apre stasera il programma ricevendo l’Entella, il Venezia sarà impegnato domani a Bolzano contro il Sudtirol, il Frosinone giocherà sul difficile campo del Catanzaro, mentre il Palermo farà visita all’ultima della classe, quel Pescara che comunque a Venezia nonostante la sconfitta ha disputato un’ottima partita.

Di seguito il programma completo:

 

 

Serie B, la ventisettesima giornata

Venerdì 27 febbraio

  • Monza-Virtus Entella alle 19
  • Sampdoria-Bari alle 21

Sabato 28 febbraio

  • Empoli-Cesena alle 15
  • Modena-Padova alle 15
  • Sudtirol-Venezia alle 15
  • Spezia-Reggiana alle 17,15
  • Avellino-Juve Stabia alle 19,30

Domenica 1 marzo

  • Catanzaro-Frosinone alle 15
  • Pescara-Palermo alle 15
  • Mantova-Carrarese alle 17,15

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598