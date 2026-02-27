Serie B: il programma della 27^ giornata. Oggi due anticipi

La Serie B entra nel vivo, sono previsti tre turni tra oggi ed il prossimo weekend, ed ancora nulla è deciso ne in vetta ne in basso alla classifica. Per la promozione sono quattro le squadre coinvolte, Venezia, Monza, Frosinone e Palermo sono racchiuse in cinque punti, tutto può accadere ed ogni turno può essere determinante. Il Monza apre stasera il programma ricevendo l’Entella, il Venezia sarà impegnato domani a Bolzano contro il Sudtirol, il Frosinone giocherà sul difficile campo del Catanzaro, mentre il Palermo farà visita all’ultima della classe, quel Pescara che comunque a Venezia nonostante la sconfitta ha disputato un’ottima partita.

Di seguito il programma completo:

Serie B, la ventisettesima giornata

Venerdì 27 febbraio

Monza-Virtus Entella alle 19

Sampdoria-Bari alle 21

Sabato 28 febbraio

Empoli-Cesena alle 15

Modena-Padova alle 15

Sudtirol-Venezia alle 15

Spezia-Reggiana alle 17,15

Avellino-Juve Stabia alle 19,30

Domenica 1 marzo