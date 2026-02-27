Serie B: il programma della 27^ giornata. Oggi due anticipi

La Serie B entra nel vivo, sono previsti tre turni tra oggi ed il prossimo weekend, ed ancora nulla è deciso ne in vetta ne in basso alla classifica. Per la promozione sono quattro le squadre coinvolte, Venezia, Monza, Frosinone e Palermo sono racchiuse in cinque punti, tutto può accadere ed ogni turno può essere determinante. Il Monza apre stasera il programma ricevendo l’Entella, il Venezia sarà impegnato domani a Bolzano contro il Sudtirol, il Frosinone giocherà sul difficile campo del Catanzaro, mentre il Palermo farà visita all’ultima della classe, quel Pescara che comunque a Venezia nonostante la sconfitta ha disputato un’ottima partita.
Di seguito il programma completo:
Serie B, la ventisettesima giornata
Venerdì 27 febbraio
- Monza-Virtus Entella alle 19
- Sampdoria-Bari alle 21
Sabato 28 febbraio
- Empoli-Cesena alle 15
- Modena-Padova alle 15
- Sudtirol-Venezia alle 15
- Spezia-Reggiana alle 17,15
- Avellino-Juve Stabia alle 19,30
Domenica 1 marzo
- Catanzaro-Frosinone alle 15
- Pescara-Palermo alle 15
- Mantova-Carrarese alle 17,15