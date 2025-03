Serie B: il programma della 30^ giornata. La Cremonese sbanca il Barbera

Anticipo con mille emozioni al Barbera, con la Cremonese che proprio all’ultimo respiro ha ragione per 3-2 del Palermo grazie ad una rete di Collocolo. Eppure i rosanero erano riusciti a portarsi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Gomes e Brunori su rigore, poi li grigiorossi rimontano e portano a casa tre punti. Oggi il programma prevede sei partite, con il Sassuolo impegnato a Cittadella, il Pisa attende all’Arena Garibaldi il Mantova, mentre lo Spezia è di scena a Cesena.

Il programma

Venerdì, ore 20:30 Palermo-Cremonese 2-3. Marcatori: 55’ Gomes (P), 72’ Brunori (P), 74’ Azzi (C), 86’ Valoti (C), 90’+5 Collocolo (C).

Sabato, ore 15:00 Cittadella-Sassuolo

Sabato, ore 15:00 Juve Stabia-Modena

Sabato, ore 15:00 Cesena-Spezia

Sabato, ore 15:00 Frosinone-Brescia

Sabato, ore 17:15 Pisa-Mantova

Sabato, ore 19:30 Bari-Salernitana

Domenica, ore 15:00 Reggiana-Sampdoria

Domenica, ore 15:00 Sudtirol-Carrarese

Domenica, ore 17:15 Catanzaro-Cosenza