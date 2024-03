Serie B: il programma della 31^ giornata. Il Parma attende il Catanzaro al Tardini

La Serie B scende in campo a Pasquetta, in programma la 31^ giornata con la capolista Parma che attende al Tardini il Catanzaro che è in cerca di punti Playoff. Il Venezia se la vedrà contro la Reggiana, mentre la Cremonese incrocerà la Feralpisalò che ha bisogno di punti salvezza. Bella partita all’Arena Garibaldi, dove il Pisa di Aquilani cercherà di battere un Palermo reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro il Venezia.

Il programma

Lunedì 1° aprile ore 12.30

Modena-Bari:

Lunedì 1° aprile ore 15

Como-SudTirol:

Cosenza-Brescia:

Lecco-Cittadella:

Parma-Catanzaro:

Pisa-PALERMO:

Spezia-Ascoli:

Venezìa-Reggiana:

Lunedì 1° aprile ore 18

Cremonese-FeralpiSalò:

Lunedì 1° aprile ore 20.30

Sampdoria-Ternana: