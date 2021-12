Serie B: la TOP ten delle prime diciotto giornate. Viviani al TOP

I 10 migliori giocatori della B in base al rendimento

Fine anno è sempre tempo di classifiche e statistiche, di seguito la classifica dei migliori calciatori del campionato di Serie B, in base al rendimento fino alla 18^ giornata:

1 Federico Viviani (Spal)

2 Gabriel Strefezza (Lecce)

3 Gianluca Lapadula (Benevento)

4 Massimo Coda (Lecce)

5 Enrico Baldini (Cittadella)

6 Cesar Falletti (Ternana)

7 Zan Majer (Lecce)

8 Dany Mota (Monza)

9 Anthony Partipilo (Ternana)

10 Federico Barba (Lecce)

Il Lecce piazza quattro calciatori nella top ten, Strefezza, Coda, Majer e Barba, la squadra di Baroni con una partita in meno è terza in classifica. Non appaiono nei primi posti ne giocatori del Pisa, primo in classifica ne del Brescia. Stupisce il primo posto di Viviani della Spal, che nonostante il pessimo momento della squadra allenata da Clotet, riesce ad avere un rendimento altissimo.