Le Decisioni del Giudice Sportivo

Sono tre i giocatori squalificati in relazione alla 6^ giornata del campionato di Serie B.

GIUDICE SPORTIVO

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BUCHEL Marcel (Ascoli): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto con foga un calciatore della squadra avversaria facendolo cadere.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALDERONI Marco (L.R. Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

GLIK Kamil (Benevento): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GAZZOLI Massimo (Perugia): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto un calciatore della squadra avversaria.