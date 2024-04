Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo. 6 giocatori squalificati, una giornata anche a Polito

CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CELJAK Vedran (Lecco): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

JOHNSEN Dennis Torset (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). LEPORE Franco (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). PRASZELIK Mateusz Jakub (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). RICCIO Alessandro Pio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). VOCA Idriz (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI AMMONITI PRIMA SANZIONE

FABREGAS SOLER Francesc (Como) d)

DIRIGENTI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA POLITO Ciro (Bari): per avere, al 14° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria. NON ESPULSI AMMENDA DI € 2.000,00 MELISSANO Stefano (Spezia): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto reiteratamente e con fare concitato al Direttore di gara una critica irrispettosa. e) ALTRI TECNICI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AGNELLI Cristian (Pisa): per avere, al 14° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria.