Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 26^ giornata

Di seguito le decisioni del Giudice SPortivo in merito alle gare della 26^ giornata del campionato di Serie B:
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FROSINONE pere avere, suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo, non distante da un calciatore della squadra avversaria causandogli un grosso spavento e un lieve stordimento; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PALERMO per avere, al 22° del primo tempo, impedito l’ingresso sul terreno di giuoco di persona non identificata che causava la sospensione della gara per circa un minuto e mezzo.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TONOLI Daniel (Modena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €1.500,00
ELIA Salvatore (Empoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FUSI Pietro (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
GRAVILLON Andreaw Rayan (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
LIMA PONTES Charlys Matheus (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MAGNINO Luca (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PERROTTA Marco (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
SOUNAS Dimitrios (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)
Squalificato inoltre l’allenatore del Mantova Francesco Modesto per una giornata.