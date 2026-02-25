Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
mercoledì, Febbraio 25, 2026
Home Serie B Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 26^ giornata

Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 26^ giornata

Le decisioni del Giudice Sportivo

Di
Salvatore Ciotta
-
3

Di seguito le decisioni del Giudice SPortivo in merito alle gare della 26^ giornata del campionato di Serie B:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FROSINONE pere avere, suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo, non distante da un calciatore della squadra avversaria causandogli un grosso spavento e un lieve stordimento; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PALERMO per avere, al 22° del primo tempo, impedito l’ingresso sul terreno di giuoco di persona non identificata che causava la sospensione della gara per circa un minuto e mezzo.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TONOLI Daniel (Modena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €1.500,00

ELIA Salvatore (Empoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FUSI Pietro (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

GRAVILLON Andreaw Rayan (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

LIMA PONTES Charlys Matheus (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAGNINO Luca (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PERROTTA Marco (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

SOUNAS Dimitrios (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

Squalificato inoltre l’allenatore del Mantova Francesco Modesto per una giornata.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598