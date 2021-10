Le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice sportivo ha reso note le decisioni dopo l’ultima giornata di serie B. Tre giornate di squalifica per Alessandro Micai della Reggina per avere, al 20° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto. Un turno di stop per Simone Canestrelli (Crotone), Fran Kracic (Brescia), Franco Vazquez (Parma) e Gennaro Acampora (Benevento). Fermati per un turno anche due allenatori: Pep Clotet della SPAL e Edoardo Gorini del Cittadella.

ALLENATORI



ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CLOTET RUIZ Josep (Spal): per avere, al 17° del secondo tempo, contestato con veemenza una

decisione arbitrale.

GORINI Edoardo (Cittadella): per avere, al 41° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMENDA DI € 5.000,00 ED

AMMONIZIONE (PRIMA SANZIONE)

FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, con

atteggiamento provocatorio rivolto all’Arbitro espressioni irriguardose; all’atto del provvedimento di espulsione, mentre il Direttore di gara si allontanava in direzione degli spogliatoi, tentava di

inseguirlo e trattenuto da un dirigente reiterava tale comportamento urlandogli epiteti insultanti.