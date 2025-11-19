Serie B: le designazioni arbitrali della 13^ giornata

Le designazioni arbitrali di Serie B

fabio maresca
L’ARBITRO FABIO MARESCA PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Le designazioni arbitrali della 13^ giornata del campionato di Serie B:

CATANZARO – PESCARA Venerdì 21/11 h. 20:30

MASSIMI

CIPRESSA – CAVALLINA

IV:      RISPOLI

VAR:  GHERSINI

AVAR:   CAMPLONE

 

AVELLINO – EMPOLI h. 15:00

FOURNEAU (foto)

PRETI – EL FILALI

IV:      UBALDI

VAR:    GIUA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:      DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

 

CARRARESE – REGGIANA h. 15:00

PERENZONI

BINDONI – BITONTI

IV:       TREMOLADA

VAR:    SANTORO

AVAR:   PRENNA

 

VIRTUS ENTELLA – PALERMO h. 15:00

COLLU

CATALLO – EMMANUELE

IV:     TURRINI

VAR:      MAZZOLENI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR:      FERRIERI CAPUTI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

 

PADOVA – VENEZIA h. 17:15

MARESCA

CORTESE – SANTAROSSA

IV:      CALZAVARA

VAR:   MAGGIONI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

AVAR:    PAGANESSI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

 

BARI – FROSINONE h. 19:30

PERRI

MONDIN – MINIUTTI

IV:     ALLEGRETTA

VAR: MARINI

AVAR: DI VUOLO

 

MANTOVA – SPEZIA Domenica 23/11 h. 15:00

DIONISI

NIEDDA – VOTTA

IV:     GASPEROTTI

VAR:    VOLPI

AVAR:     MARINI

 

MODENA – SUDTIROL Domenica 23/11  h.15:00

ZANOTTI

IMPERIALE – GIUGGIOLI

IV:     TREMOLADA

VAR:     RUTELLA

AVAR:       FABBRI

 

MONZA – CESENA Domenica 23/11 h. 17:15

MUCERA

FONTANI – COLAIANNI

IV:       RESTALDO

VAR:     NASCA

AVAR:       COSSO

 

SAMPDORIA – JUVE STABIA Lunedì 24/11 h. 20:30

ZUFFERLI

RICCI – CEOLIN

IV:       ZOPPI

VAR:     BARONI

AVAR:       PEZZUTO

