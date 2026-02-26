Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
giovedì, Febbraio 26, 2026
Home Serie B Serie B: le designazioni arbitrali della 27^ giornata

Serie B: le designazioni arbitrali della 27^ giornata

Gli arbitri del turno di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
1
L’ARBITRO MICHAEL FABBRI PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

di seguito le designazioni arbitrali della 27^ giornata del campionato di Serie B:

MONZA – VIRTUS ENTELLA Venerdì 27/02 h. 19:00

ALLEGRETTA

BIFFI – PISTARELLI

IV:      PASCULLI

VAR:  RUTELLA

AVAR:   MERAVIGLIA

 

SAMPDORIA – BARI Venerdì 27/02 h. 21:00

PERENZONI

DI GIACINTO – EL FILALI

IV:      ZANOTTI

VAR:   CAMPLONE

AVAR:    MANGANIELLO

 

EMPOLI – CESENA h. 15:00

PEZZUTO (foto)

NIEDDA – PASCARELLA

IV:       LIOTTA

VAR:  MONALDI

AVAR:    PAGANESSI

 

MODENA – PADOVA h. 15:00

CALZAVARA

VOTTA – GRASSO

IV:     CARUSO

VAR:   COSSO

AVAR:    NASCA

 

SUDTIROL – VENEZIA h. 15:00

LA PENNA

LAUDATO – REGATTIERI

IV:      DI MARCO

VAR:   SANTORO

AVAR:    GIUA

 

SPEZIA – REGGIANA h. 17:15

ZUFFERLI

DI GIOIA – CATALLO

IV:     PICCININI

VAR: BARONI

AVAR: GUALTIERI

 

AVELLINO – JUVE STABIA h. 19:30

FERRIERI CAPUTI

PALERMO – BITONTI

IV:     ARENA

VAR:    PRONTERA

AVAR:     DEL GIOVANE

 

CATANZARO – FROSINONE Domenica 01/03 h. 15:00

GALIPO’

BAHRI – GIUGGIOLI

IV:     RISPOLI

VAR:     SERRA

AVAR:      MARINI

 

PESCARA – PALERMO Domenica 01/03 h. 15:00

MARESCA

MINIUTTI – PRESSATO

IV:       TROPIANO

VAR:     VOLPI (ON ITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR: DIONISI (ON ITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

 

MANTOVA – CARRARESE Domenica 01/03 h. 17:15

TURRINI

FONTANI – COLAIANNI

IV:       CREZZINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:   GARIGLIO

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598