Serie B: le designazioni arbitrali della 35^ giornata

Sono state rese note le deisgnazioni arbitrali per le gare valide per la 35ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma venerdì 26 e sabato 27 aprile.

PISA – CATANZARO Venerdì 26/04 20.30

GUALTIERI

IMPERIALE – CECCON

IV: Scatena

VAR: Gariglio

AVAR: La Penna

VENEZIA – CREMONESE Venerdì 26/04 20.30

MARINELLI

BAHRI – RICCI

IV: Centi

VAR: Maresca

AVAR: Nasca

BRESCIA – SPEZIA Sabato 27/04 14.00

MANGANIELLO

CAVALLINA – CEOLIN

IV: Rispoli

VAR: Abisso (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR: Muto (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

MODENA – SUDTIROL Sabato 27/04 14.00

MINELLI

GALIMBERTI – ARACE

IV: Costanza

VAR: Nasca

AVAR: Di Vuolo

PARMA – LECCO Sabato 27/04 14.00

RUTELLA

FONTANI – LONGO

IV: Baratta

VAR: Chiffi (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR: Pagnotta (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

TERNANA – ASCOLI Sabato 27/04 14.00

GHERSINI

MASSARA – NIEDDA

IV: Turrini

VAR: Pezzuto (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR: Baroni (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

CITTADELLA – FERALPISALO’ Sabato 27/04 16.15

MASSIMI

AFFATATO – CATALLO

IV: Nigro

VAR: Miele

AVAR: Valeri

COSENZA – BARI Sabato 27/04 16.15

ZUFFERLI

CAPALDO – TRINCHIERI

IV: Madonia

VAR: Paterna (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR: Paganessi (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

PALERMO – REGGIANA Sabato 27/04 . 16.15

PERENZONI

ROCCA – VIGILE

IV: Perri

VAR: Maggioni

AVAR: Serra

SAMPDORIA – COMO Sabato 27/04 16.15

CAMPLONE

CARBONE – POLITI

IV: Delrio

VAR: Mazzoleni

AVAR: Maresca