Serie B: le designazioni arbitrali della 4^ giornata

Attraverso i propri canali ufficiali l’AIA ha diffuso le designazioni arbitrali per le gare della 4ª giornata di Serie B:
Carrarese-Avellino
Direttore di gara: Mucera
Assistenti: Imperiale-Pistarelli
IV° Ufficiale: Fourneau
VAR: Volpi
AVAR: Cosso
Frosinone-Südtirol
Direttore di gara: Zanotti
Assistenti: Colarossi-Monaco
IV° Ufficiale: Dionisi
VAR: Piccinini
AVAR: Maggioni
Mantova-Modena
Direttore di gara: Pairetto
Assistenti: Cortese-Grasso
IV° Ufficiale: Mirabella
VAR: Nasca
AVAR: Ghersini
Monza-Sampdoria
Direttore di gara: Abisso
Assistenti: Bitonti-El Filali
IV° Ufficiale: Allegretta
VAR: Mazzoleni
AVAR: Gariglio
Padova-Virtus Entella
Direttore di gara: Galipò
Assistenti: Bercigli-Laghezza
IV° Ufficiale: Calzavara
VAR: Prontera (On-Site Stadio “Euganeo”)
AVAR: Santoro (On-Site Stadio “Euganeo”)
Palermo-Bari
Direttore di gara: Perenzoni
Assistenti: Niedda-Biffi
IV° Ufficiale: Ianniello
VAR: Meraviglia
AVAR: Monaldi
Pescara-Empoli
Direttore di gara: Di Bello
Assistenti: Pressato-Pascarella
IV° Ufficiale: Luongo
VAR: Baroni (On-site Stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia”)
AVAR: Prenna (On-site Stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia”)
Reggiana-Catanzaro
Direttore di gara: Turrini
Assistenti: Trinchieri-Emmanuele
IV° Ufficiale: Fabbri
VAR: Giua
AVAR: Piccinini
Spezia-Juve Stabia
Direttore di gara: Massimi
Assistenti: Di Giacinto-Regattieri
IV° Ufficiale: Burlando
VAR: Camplone
AVAR: Marini
Venezia-Cesena
Direttore di gara: Marchetti
Assistenti: Palermo-Colaianni
IV° Ufficiale: Mastrodomenico
VAR: Serra
AVAR: Rutella