Serie B: l’elenco dei convocati nella nazionali

Anche il campionato di Serie B si ferma per la pausa Nazionali, sono in totale 41 i giocatori che scenderanno in campo per le qualificazioni ai mondiali o per le qualificazioni delle nazionali giovanili italiane. Di seguito l’elenco:
AVELLINO
Alessandro Milani (Venezuela)
BARI
Mehdi Dorval (Algeria)
Indrit Mavraj (Kosovo U21)
CATANZARO
Ervin Bashi (Albania U21)
Alphadjo Cissè (Italia U21)
Mattia Liberali (Italia U20)
CESENA
Tommaso Berti (Italia U21)
EMPOLI
Thomas Campaniello (Italia U18)
Joseph Ceesay (Gambia)
Gabriele Guarino e Brando Moruzzi (Italia U21)
Ismael Konate (Italia U20)
Bogdan Popov (Ucraina U21)
FROSINONE
Giorgi Kvernadze (Georgia)
Anthony e Jeremy Oyono (Gabon)
Lorenzo Palmisani (Italia U21)
JUVE STABIA
Rares Burnete (Romania U21)
Alessio Cacciamani (Italia U19)
Mattia Mannini (Italia U20)
MODENA
Gady Beyuku (Francia U20 – Mondiale in corso)
Alessandro Dellavalle (Italia U21)
MONZA
Agustín Álvarez (Uruguay)
Jacopo Sardo (Italia U20 – Mondiale in corso)
Aljaz Strajnar (Slovenia U19)
PALERMO
Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo (Finlandesi)
PESCARA
Matteo Dagasso (Italia U21)
SAMPDORIA
Luigi Cherubini e Simone Pafundi (Italia U21)
Dennis Hadžikadunić (Bosnia)
SPEZIA
Christian Comotto (Italia U18)
Petko Hristov (Bulgaria)
Diego Mascardi (Italia U21)
Vanja Vlahovic (Serbia U21)
Przemysław Wiśniewski (Polonia)
SUDTIROL
Dhirar Brik (Tunisia U23)
VENEZIA
Bjarki Bjarkason (Islanda)
Seid Korac (Lussemburgo)
Ridgeciano Haps (Suriname)
John Yeboah (Ecuador)