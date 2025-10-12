Serie B: Pagliuca in bilico ad Empoli, Bani out un mese

L’Empoli ha vinto contro il Sudtirol al fotofinish, ma Corsi non è apparso soddisfatto dalla prestazione della squadra , che ha una delle peggiori difese di categoria, e che nelle ultime cinque partite ha vinto una sola volta. Pagliuca ha guidato gli allenamenti fino a ieri, ma Martedì potrebbero esserci sorprese al Sussidiario, con De Rossi e Dionisi in lizza per la panchina del club toscano.

Nella prossima giornata ci sarà il big match Palermo-Modena, con i canarini autentica sorpresa del torneo in testa alla classifica, ed Inzaghi dovrà affrontare la partita senza Bani che ne avrà per almeno un mese.