Serie B: panchine bollenti, Biancolino esonerato, A Spezia potrebbe esserci un ritorno

lunedì, Febbraio 16, 2026
Il punto sulle panchine di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
Sono tre le panchine di Serie B che scricchiolano, e se ad Avellino la società ha già scelto di esonerare Biancolino, a Spezia ed Empoli potrebbero esserci novità.
L’Avellino dopo l’esonero di Biancolino sta decidendo a chi affidare la panchina, in pole sembra esserci Caserta che aveva iniziato la stagione sulla panchina del Bari.  A La Spezia dopo la contestazione di tifosi, potrebbero esserci novità, con Donadoni sulla graticola si prospetta il clamoroso ritorno di Luca D’Angelo.

Anche a Empoli Dionisi non se la passa troppo bene dopo l’ennesima sconfitta, ma ad ora la famiglia Corsi non ha preso nessuna decisione.

