Serie B: Pisa corsaro a Como, vetta di nuovo conquistata

Pisa corsaro a Como, sorpasso completato a Brescia e Lecce

Il Pisa vince a Como, basta un’autorete di Scaglia per conquistare il Sinigaglia e ritornare in vetta complice la sconfitta casalinga del Brescia ad opera del Monza, che sembra aver trovato la quadratura del cerchio.

La squadra di D’Angelo ha vinto con merito, ma l’attacco latita, Lucca non segna dal match contro la Reggina, Cohen non punge, Sibilli e Masucci hanno le polveri bagnate, per fortuna che Leverbe e Caracciolo in difesa non concedono occasioni eclatanti agli uomini allenati da Gattuso. Il Lecce è indubbiamente la squadra del momento, Gargiulo e Majer affondano la Reggina, giallorossi al secondo posto ai danni del Brescia sconfitto con merito in casa dal Monza.

In coda posizioni invariate, perdono tutte e la classifica non muta.

RISULTATI

Perugia-Vicenza 1-0 (51′ De Luca)

Benevento-Pordenone 2-1 (52′ Butic, 62′ Elia, 64′ Di Serio)

Cosenza-Cremonese 0-2 (34′ Strizzolo, 52′ Valeri)

Crotone-SPAL 1-2 (2′ Melchiorri, 48′ Mancosu, 87′ Kargbo)

Frosinone-Ternana 1-1 (17′ Charpentier, 51′ Pettinari)

Lecce-Reggina 2-0 (27′ Gargiulo, 61′ Majer)

Ascoli-Parma 0-0

Como-Pisa 0-1 (5′ [aut.] Scaglia)

Brescia-Monza 0-2 (41′ Gytkjær, 55′ Machin)

Alessandria-Cittadella 0-1 (2′ Vita)

La classifica aggiornata:

Pisa 32

Lecce 31

Brescia 30

Benevento 28

Monza 28

Cremonese 26

Ascoli 26

Cittadella 25

Perugia 25

Frosinone 25

Reggina 22

Ternana 22

Como 21

SPAL 20

Parma 19

Cosenza 15

Alessandria 14

Crotone 8

Vicenza 7

Pordenone 7