Serie B: programma ed arbitri della 24^giornata

Di seguito programma ed arbitri della 24^ giornata del campionato di Serie B:
SAMPDORIA PALERMO h. 19:00
DI MARCO
PRETI – CEOLIN
IV: GAUZOLINO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MONALDI
PADOVA – CARRARESE h. 20:00
TURRINI
SCARPA – ZANELLATI
IV: CALZAVARA
VAR: SERRA
AVAR: SANTORO
PESCARA – CATANZARO h. 20:00
GALIPO’
PALERMO – BIANCHINI
IV: SACCHI J. L.
VAR: DIONISI ( ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: BARONI ( ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
REGGIANA – MANTOVA h. 20:00
ALLEGRETTA
CORTESE – GALIMBERTI
IV: ZANOTTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: RUTELLA
VENEZIA – MODENA h. 20:00
BONACINA
BARONE – SANTAROSSA
IV: DINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI VUOLO
VIRTUS ENTELLA – CESENA h. 20:00
MASSIMI
IMPERIALE – EL FILALI
IV: TREMOLADA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PRONTERA
SUDTIROL – MONZA Mercoledì 11/02 h. 19:00
MUCERA
LUCIANI – LAGHEZZA
IV: PERENZONI
VAR: MARESCA
AVAR: GUALTIERI
AVELLINO – FROSINONE Mercoledì 11/02 h. 20:00
ARENA (foto)
SCATRAGLI – FONTEMURATO
IV: PICARDI
VAR: PEZZUTO
AVAR: COSSO
BARI – SPEZIA Mercoledì 11/02 h. 20:00
DOVERI
DEI GIUDICI – MORO
IV: DORILLO
VAR: MAGGIONI
AVAR: VOLPI
EMPOLI – JUVE STABIA Mercoledì 11/02 h. 20:00
CREZZINI
REGATTIERI – RINALDI
IV: BURLANDO
VAR: NASCA
AVAR: GIUA