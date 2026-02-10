Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
martedì, Febbraio 10, 2026
Home Serie B Serie B: programma ed arbitri della 24^giornata

Serie B: programma ed arbitri della 24^giornata

Il programma della 24^ giornata di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
2
l’arbitro andrea colombo ( foto di salvatore fornelli )
L’ARBITRO ANDREA COLOMBO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito programma ed arbitri della 24^ giornata del campionato di Serie B:

SAMPDORIA PALERMO h. 19:00

DI MARCO

PRETI – CEOLIN

IV:      GAUZOLINO

VAR:  DI PAOLO

AVAR:   MONALDI

 

PADOVA – CARRARESE h. 20:00

TURRINI

SCARPA – ZANELLATI

IV:      CALZAVARA

VAR:   SERRA

AVAR:    SANTORO

 

PESCARA – CATANZARO h. 20:00

GALIPO’

PALERMO – BIANCHINI

IV:       SACCHI J. L.

VAR:       DIONISI ( ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:    BARONI ( ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

 

REGGIANA – MANTOVA h. 20:00

ALLEGRETTA

CORTESE – GALIMBERTI

IV:     ZANOTTI

VAR:   CAMPLONE

AVAR:    RUTELLA

 

VENEZIA – MODENA h. 20:00

BONACINA

BARONE – SANTAROSSA

IV:      DINI

VAR:   MAZZOLENI

AVAR:    DI VUOLO

 

VIRTUS ENTELLA – CESENA h. 20:00

MASSIMI

IMPERIALE – EL FILALI

IV:     TREMOLADA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PRONTERA

 

SUDTIROL – MONZA Mercoledì 11/02 h. 19:00

MUCERA

LUCIANI – LAGHEZZA

IV:     PERENZONI

VAR:    MARESCA

AVAR:     GUALTIERI

 

AVELLINO – FROSINONE Mercoledì 11/02 h. 20:00

ARENA (foto)

SCATRAGLI – FONTEMURATO

IV:     PICARDI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      COSSO

 

BARI – SPEZIA Mercoledì 11/02 h. 20:00

DOVERI

DEI GIUDICI – MORO

IV:       DORILLO

VAR:     MAGGIONI

AVAR: VOLPI

 

EMPOLI – JUVE STABIA Mercoledì 11/02 h. 20:00

CREZZINI

REGATTIERI – RINALDI

IV:       BURLANDO

VAR:     NASCA

AVAR:   GIUA

