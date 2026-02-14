Serie B: programma ed arbitri della 25^ giornata

Di seguito il programma e gli arbitri della 25^ giornata del campionato di Serie B:
MODENA – CARRARESE h. 15:00
PERRI
CIPRESSA – BITONTI
IV: CREZZINI
VAR: RUTELLA
AVAR: MARIANI
PALERMO – VIRTUS ENTELLA h. 15:00
PEZZUTO (foto)
DI GIOIA – NIEDDA
IV: LOVISON
VAR: SERRA
AVAR: DI VUOLO
SAMPDORIA – PADOVA h. 15:00
ZUFFERLI
GARZELLI – CATALLO
IV: ARENA
VAR: VOLPI
AVAR: DEL GIOVANE
CATANZARO – MANTOVA h. 17:15
ZANOTTI
MONACO – PRESSATO
IV: GEMELLI
VAR: MONALDI
AVAR: PAGANESSI
CESENA – VENEZIA h. 19:30
GALIPO’
BIFFI – PISTARELLI
IV: MACCORIN
VAR: MARINI
AVAR: SANTORO
BARI – SUDTIROL Domenica 15/02 h. 15:00
MASSIMI
MINIUTTI – PASCARELLA
IV: ALLEGRETTA
VAR: BARONI
AVAR: PRONTERA
MONZA – JUVE STABIA Domenica 15/02 h. 15:00
TURRINI
FONTANI – VOTTA
IV: DRIGO
VAR: COSSO
AVAR: GUIDA
SPEZIA – FROSINONE Domenica 15/02 h. 15:00
DIONISI
BERTI – GRASSO
IV: VAILATI
VAR: GIUA
AVAR: PRENNA
EMPOLI – REGGIANA Domenica 15/02 h. 17:15
PERENZONI
DI GIACINTO – BELSANTI
IV: COLLU
VAR: SANTORO
AVAR: MARINI
AVELLINO – PESCARA Domenica 15/02 h. 19:30
CALZAVARA
MONDIN – COLAIANNI
IV: TREMOLADA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GUALTIERI