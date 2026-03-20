Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
venerdì, Marzo 20, 2026
Home Serie B Serie B: programma ed arbitri della 32^ giornata

Serie B: programma ed arbitri della 32^ giornata

Sfida al vertice tra Monza e Venezia

Di
Salvatore Ciotta
-
17
fabio maresca
L’ARBITRO FABIO MARESCA PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito programma ed arbitri della 32^ giornata del campionato di Serie B:

 CESENA – CATANZARO Sabato 21/03 h 15:00

CALZAVARA

CAVALLINA – RICCI

IV:      TREMOLADA

VAR:  PEZZUTO

AVAR:   GUALTIERI

 

JUVE STABIA – SPEZIA Sabato 21/03 h 15:00

DI MARCO

CATALLO – BITONTI

IV:      MASSIMI

VAR:   VOLPI

AVAR:    PRENNA

 

PADOVA – PALERMO Sabato 21/03 h 15:00

MARINELLI

CAPALDO – LAGHEZZA

IV:       RENZI

VAR:  GIUA

AVAR:    DI VUOLO

 

MONZA – VENEZIA Sabato 21/03 h 17:15

GUIDA

DI GIOIA – CECCON

IV:     DIONISI

VAR:   MAZZOLENI

AVAR:    COSSO

 

MODENA – MANTOVA Sabato 21/03 h 19:30

FERRIERI CAPUTI

POLITI – PISTARELLI

IV:      ZANOTTI

VAR:   MASSA

AVAR:    RUTELLA

 

BARI – CARRARESE h. 15:00

PERENZONI (foto)

GALIMBERTI – RINALDI

IV:     TURRINI

VAR: PRONTERA

AVAR: RUTELLA

 

EMPOLI – PESCARA h. 15:00

RAPUANO

BELSANTI – LUCIANI

IV:     ANGELILLO

VAR:    CAMPLONE

AVAR:     COSSO

 

SUDTIROL – FROSINONE h. 15:00

PICCININI

PRETI – EL FILALI

IV:     MAZZONI

VAR:     BARONI

AVAR:      PAGANESSI

 

SAMPDORIA – AVELLINO h. 17:15

CHIFFI

SCATRAGLI – GARZELLI

IV:       ANDENG TONA MBEI

VAR:     SERRA

AVAR:  NASCA

 

VIRTUS ENTELLA – REGGIANA h. 19:30

SOZZA

MOKHTAR – CEOLIN

IV:       DI LORETO

VAR:     SANTORO

AVAR:   DIONISI

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598