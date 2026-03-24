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martedì, Marzo 24, 2026
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Serie B: ribaltoni su tre panchine, D’Angelo torna a La Spezia

Tre panchine cambiano allenatore

Di
Salvatore Ciotta
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Gli ultimi non brillanti risultati di tre club, hanno spinto le rispettiva dirigenze a dei ribaltoni sulle proprio panchine, Padova, Spezia e Reggiana hanno deciso di cambiare per dare una svolta in chiave salvezza.

A Padova Andreoletti paga la sconfitta casalinga al 96′ contro il Palermo, al suo posto arriva Breda,  Donadoni lascia lo Spezia a favore di D’Angelo, nella tarda serata la Reggiana esonera Rubinacci e sceglie Bisoli.

I re nuovi allenatori avranno l’arduo compito di traghettare le proprie squadra ad una difficile ma non impossibile salvezza.

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