Il Pisa non vince ormai da cinque gare ma resta capolista

L’Ascoli impone il pari al Pisa, che in quattro partite ha raccolto tre pareggi e una sconfitta ma che comunque guidano lal classifica con un solo punto di vantaggio sul Brescia corsaroa Benevento. Il Parma torna alla vittoria battendo il Vicenza sempre più in crisi, Lecce e Monza battono rispettivamente Cosenza e Alessandria.

Undicesima Giornata Serie B

Benevento-Brescia 0-1: 89′ Tramoni (B)

Frosinone-Crotone 2-1: 45+1′ rig. Maric (C), 45’+3 Charpentier (F), 90’+3’ Cicerelli (F)

Lecce-Cosenza 3-1: 30′ Strefezza (L), 45’+2 Coda (L), 46’ Bjorkengren (L), 67’ Caso (C)

Monza-Alessandria 1-0: 6′ Colpani (M)

Reggina-Cittadella 0-1: 13′ Vita (C)

SPAL-Perugia 1-2: 19′ Curado (P), 26′ Mancosu (S), 86’ rig. De Luca (P)

Ternana-Como 1-2: 16′ Vignali (C) 52’ La Gumina (C), 77’ Falletti (T)

Parma-Vicenza 1-0: 43’ Benedyczak (P)

Pisa-Ascoli 1-1: 25’ Masucci (P), 40’ rig. Dionisi (A)

Pordenone-Cremonese 2-2: 20’ Camporese (P), 24’ Zannimacchia (C), 26’ Strizzolo (C), 90’+1’ Zammarini (P)

Questa la classifica di Serie B dopo l’11^ giornata:

Pisa 22

Brescia 21

Lecce 20

Benevento 19

Reggina 19

Frosinone 18

Cremonese 18

Perugia 17

Monza 17

Como 16

Cittadella 16

Parma 16

Ascoli 15

Cosenza 14

SPAL 13

Ternana 13

Alessandria 8

Crotone 7

Vicenza 4

Pordenone 3