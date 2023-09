Serie B: Top & Flop Pisa passi indietro, Iemmello esalta il Catanzaro

Il Pisa cade a Modena, prestazione deludente della squadra di Aquilani

PISA Alberto Aquilani dopo aver conquistato gli scettici, alla sua prima panchina in Serie B con la vittoria contro la Sampdoria e con la sfortunata sconfitta in casa contro il Parma, compie un doppio passo all’indietro con il Pisa che cade non senza rumore a Modena. Social pisani impazziti, sembra di essere tornati indietro alle lotte tra Guelfi e Ghibellini, accuse contro giocatori e anche contro la società rea di aver sbagliato qualcosina nella campagna acquisti. Ma a nostro avviso tutto ciò è dipeso dal fatto di aver completato una campagna acquisti negli ultimi giorni di mercato, i giocatori devono conoscersi, ed anche sul gfatto dei troppi infortuni che ha costretto Aquilani a giocare con due soli centrocampisti che non fanno filtro e la difesa ha sofferto oltremodo. Il Pisa è una bella realtà e avrà tempo per riscattarsi e risalire la classifica.

CATANZARO Il Catanzaro ha dominato la scorsa stagione die >Serie C con i suoi 100 punti, una corazzata che ha avuto un cammino da record, ed ora si sta confermando in B. Vivarini è uomo tenace, ed il suo credo è quello di parlare poco e lavorare molto e con un Iemmello in questa forma sognare non costa niente. Menzione anche per Biasci, fantasista di origini pisane che non è stato profeta in patria ma che seppur lentamente sta sbocciando dopo tanta gavetta in Serie C.