Il programma della 2^ giornata di Serie C

Serie A e B ferme per la pausa nazionali, e la Serie C è protagonista, su tutti il derby Messina-Palermo che sarà trasmessa sa Sky.

GIRONE A

Sabato 4 settembre

Ore 17:30 – AlbinoLeffe vs Sudtirol (Eleven Sports)

Ore 17:30 – Fiorenzuola vs Renate (Eleven Sports)

Ore 17:30 – Lecco vs Legnago Salus (Eleven Sports)

Ore 17:30 – Mantova vs Giana Erminio (Eleven Sports)

Ore 17:30 – Padova vs Pergolettese (Eleven Sports, Sky Sport)

Ore 17:30 – Pro Sesto vs Pro Vercelli (Eleven Sports, Sky Sport)

Ore 17:30 – Seregno vs FeralpiSalò (Eleven Sports)

Ore 17:30 – Trento vs Pro Patria

GIRONE B

Domenica 5 settembre

Ore 15:00 – Ancona-Matelica vs Olbia (Eleven Sports)

Ore 17:30 – Carrarese vs Pescara (Eleven Sports, Sky Sport)

Ore 17:30 – Gubbio vs Fermana (Eleven Sports)

Ore 17:30 – Lucchese vs Cesena (Eleven Sports, Sky Sport)

Ore 17:30 – Montevarchi vs Entella (Eleven Sports)

Ore 17:30 – Pistoiese vs Grosseto (Eleven Sports)

Ore 17:30 – Teramo vs Siena (Eleven Sports)

Ore 17:30 – Vis Pesaro vs Pontedera (Eleven Sports)

Ore 17:30 – Viterbese vs Imolese (Eleven Sports)

Lunedì 6 settembre

Ore 21:00 – Modena vs Reggiana (Eleven Sports)

GIRONE C

Sabato 4 settembre

Ore 17:30 – ACR Messina vs Palermo (Eleven Sports, Sky Sport)

Ore 20:30 – Campobasso vs Taranto (Eleven Sports, Sky Sport)

Ore 20:30 – Catania vs Fidelis Andria (Eleven Sports, Sky Sport)

Ore 20:30 – Juve Stabia vs Avellino (Eleven Sports, Sky Sport)

Ore 20:30 – Latina vs Paganese (Eleven Sports)

Ore 20:30 – Picerno vs Catanzaro (Eleven Sports)

Domenica 5 settembre

Ore 17:30 – Bari vs Monterosi Tuscia (Eleven Sports)

Ore 17:30 – Foggia vs Potenza (Eleven Sports)

Ore 17:30 – Turris vs Monopoli (Eleven Sports)

Ore 17:30 – Virtus Francavilla vs Vibonese (Eleven Sports)