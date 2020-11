Roma, Fonseca perde i pezzi: problemi per Smalling

Brutte notizie per Paulo Fonseca che a tre giorni dalla sfida contro il Parma rischia di perdere il suo miglior difensore

In vista della gara che la Roma giocherà domenica pomeriggio all’Olimpico contro il Parma, Paulo Fonseca rischia di non avere il suo perno di difesa. Infatti, nell’allenamento mattutino, Chris Smalling ha lavorato a parte a causa di una forte intossicazione alimentare. La sua presenza in campo per la sfida contro gli emiliani al momento non sembra essere compromessa, saranno molto importanti le prossime 48h. In caso di forfait dell’ex Manchester United, l’allenatore portoghese potrebbe far arretrare Cristante nella linea difensiva e quindi schierare dal 1’ Diawara.