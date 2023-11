Servette-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Domani alle ore 21 scenderanno in campo Servette e Roma per la gara valevole per il quinto turno del Gruppo G di Europa League. La squadra di Josè Mourinho dopo la sconfitta contro lo Slavia Praga nel precedente turno, vuole chiudere il discorso qualificazione evitando di rimettere in piedi la squadra svizzera. Squadra svizzera che appunto nutre ancora delle speranze e che domani giocando ancora in casa questo turno, vuole sfruttare il fattore campo per vincere e tenere vive queste speranze qualificazione dopo il successo contro lo Sheriff Tiraspol. Il match, in programma giovedì alle 21 allo Stade de Genève, sarà trasmesso in tv da TV8, Sky Sport, Dazn e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

Servette (4-4-2): Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Baron; Bolla, Diba, Cognat, Kutesa; Bedia, Guillemenot. Allenatore: René Weiler.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. Allenatore: Josè Mourinho.