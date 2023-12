La sfida imminente in Premier League tra Sheffield United e Brentford si preannuncia come una battaglia cruciale per entrambe le squadre. Il Sheffield United, attualmente all’ultimo posto in classifica, è alla disperata ricerca di punti per migliorare la propria situazione. Il Brentford, dopo una sconfitta contro il Brighton, punta a ritrovare la via della vittoria.

Sheffield United e Brentford, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Brentford favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno all’1.80 su snai e 1.86 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.70 mentre una vittoria del Sheffield United (segno 1) si trova anche a 4.30 Ecco la comparazione quote di Sheffield United Brentford dei bookmakers:

Snai : Sheffield United (1): 4.25 Pareggio (X): 3.70 Brentford (2): 1.80

Gol Gol : Sheffield United (1): 4.20 Pareggio (X): 3.65 Brentford (2): 1.82

Sportbet : Sheffield United (1): 4.30 Pareggio (X): 3.75 Brentford (2): 1.86



Momento Sheffield United

Il Sheffield United, in un momento di forma decisamente negativo, arriva a questa partita dopo tre sconfitte consecutive. La pressione è alta, e i tifosi si aspettano una reazione forte dai giocatori. La squadra dovrà affrontare questa partita senza Oliver Norwood e Oliver McBurnie, squalificati, oltre a Chris Basham, Rhys Norrington-Davies, John Egan, Tom Davies, Daniel Jebbison, George Baldock e Rhian Brewster, tutti infortunati.

Momento Brentford Il Brentford, guidato da Thomas Frank, si presenta alla sfida con alcuni problemi di formazione a causa di infortuni. La squadra è priva di Bryan Mbeumo, forzato a uscire durante la sconfitta contro il Brighton, oltre a Kristoffer Ajer, Nathan Collins, Rico Henry, Kevin Schade, Aaron Hickey, e Ivan Toney, squalificato. Nonostante questi problemi, il Brentford viene considerato leggermente favorito per la partita.

Sheffield United e Brentford, consigli e Analisi Finale

Entrambe le squadre stanno vivendo un momento difficile e la sfida si annuncia equilibrata. Il Brentford, nonostante le numerose assenze, sembra avere un leggero vantaggio sulla carta e dovrebbe cercare di sfruttare le vulnerabilità difensive dello Sheffield United. Tuttavia, il Sheffield United potrebbe sentirsi motivato a giocare in casa e a cercare di interrompere la propria serie negativa. Si prevede una partita combattuta, con i padroni di casa che potrebbero trovare punti preziosi. In casa Brentford, pesano le assenze di Toney per squalifica e Mbeumo per infortunio: un doppio colpo che potrebbe costare caro alle Bees, per le quali non sarà facile espugnare Bramall Lane.

Risultati esatti: 1-0/1-1