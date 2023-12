Sheffield United-Liverpool, vista dai bookmakers | Comparazione quote, formazioni e consigli

Nel turno infrasettimanale di Premier League, lo Sheffield United, attualmente in fondo alla classifica, ospita il Liverpool, una squadra che mira a consolidare la sua posizione nelle zone alte della classifica. La partita, che si svolgerà alle 20:30, mette in evidenza il netto contrasto di forma e fortuna tra le due squadre in questa stagione​​​​.

Sheffield United-Liverpool, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Liverpool nettamente favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno all’1.17 su snai e 1.20 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 7.50 mentre una vittoria del Sheffield United (segno 1) si trova anche a 13.00. Ecco la comparazione quote dei bookmakers:

Snai : Sheffield United (1): 13.00 Pareggio (X): 7.50 Liverpool (2): 1.17

: Gol Gol : Sheffield United (1): 12.50 Pareggio (X): 7.50 Liverpool (2): 1.18

: Sportbet : Sheffield United (1): 13.00 Pareggio (X): 7.70 Liverpool (2): 1.20

:

Momento Sheffield United

Lo Sheffield United, sotto la guida dell’allenatore Paul Heckingbottom, si trova in una posizione precaria, con 11 sconfitte in 14 partite, solo una vittoria e due pareggi. La squadra sta lottando per rimanere a galla in Premier League, ma le loro recenti prestazioni sono state tutt’altro che promettenti. Le Blades sono afflitte da infortuni, con assenze chiave come Basham, Norrington-Davies, Egan, Davies e Jebbinson. Le recenti pesanti sconfitte, incluso un 5-0 contro il Burnley, hanno aumentato la pressione sulla squadra per affrontare il formidabile Liverpool​​​​​​.

Momento Liverpool

Il Liverpool, d’altra parte, arriva a questa partita dopo una drammatica vittoria contro il Fulham, che li ha portati al secondo posto in classifica. Tuttavia, la squadra di Jürgen Klopp non è senza sfide, essendo priva di diversi giocatori chiave per infortuni, tra cui Jota, Thiago Alcantara, Robertson e Alisson. Nonostante questi contrattempi, la forza offensiva del Liverpool, con giocatori come Salah, Nunez e Diaz, lo rende un avversario formidabile per qualsiasi squadra​​.

Probabili Formazioni

Sheffield United (3-4-2-1): Foderingham; Ahmedhodzic, Robinson, Trusty; Bogle, Norwood, Fleck, Thomas; Hamer, McAtee; Archer. All.: Heckingbottom.

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, MacAllister, Gravenberch; Salah, Nunez, Diaz. All.: Klopp​​.

Sheffield United-Liverpool, consigli e Analisi Finale

Considerando la difficile situazione dello Sheffield United e il potere offensivo del Liverpool, la partita si prospetta impegnativa per le Blades. Il Liverpool, cercando di tenere il passo con i leader della premier, cercherà di sfruttare le vulnerabilità dello Sheffield United. Potremmo assistere ad una partita con tanti gol, con la squadra di Jurgen Klopp attesa come protagonista assoluta.

Risultati esatti: 0-3/1-3

Giocatori chiave: Mohamed Salah