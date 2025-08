Si scalda l’asse Napoli-Juve: vicina l’intesa per portare Miretti in azzurro

Napoli, Miretti è il colpo per la mediana: si tratta con la Juventus

Il precampionato del Napoli non ha regalato fin qui grandi sorrisi. Due sconfitte contro Arezzo e Brest, un pari con la Casertana e una sola vittoria contro il Catanzaro rappresentano un bilancio che invita alla riflessione. Antonio Conte, arrivato per inaugurare un nuovo ciclo, non guarda però ai numeri delle amichevoli: il suo obiettivo è costruire una squadra solida, pronta a confermarsi ai vertici e competitiva sin dal debutto ufficiale. In quest’ottica, il tecnico attende un rinforzo in mediana, pedina considerata fondamentale per dare equilibrio e qualità al suo progetto tattico.

Il nome cerchiato in rosso è quello di Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Genoa, è l’obiettivo prioritario dei partenopei. De Laurentiis e il suo management hanno deciso di affondare il colpo con una proposta da 14 milioni di euro: cifra che non raggiunge ancora le richieste bianconere, ma che rappresenta una base concreta per trovare un accordo. Da Torino filtra fermezza sulla valutazione, ma il dialogo è aperto e le prossime ore saranno decisive.

A Castel Volturno cresce la sensazione che l’affare possa andare in porto. Conte spinge, il Napoli tratta: Fabio Miretti è sempre più vicino a tingersi d’azzurro.