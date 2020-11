Si scrive Cristiano Ronaldo, si legge record

34. Questo è il numero impressionante di squadre colpite, almeno una volta, da Cristiano Ronaldo in Champions. La rete messa a segno ieri sera contro il Ferencvaros ha permesso al fenomeno portoghese di staccare una leggenda come Raul, fermo a 33, e di avvicinarsi a Messi, a 36.

Tra le squadre italiane colpite dal portoghese ci sono l’Inter, 1 gol, il Milan, 2 gol, la Roma, 5 gol e infine proprio la squadra per cui ora gioca, la Juventus con 10 gol. Tra le altre spiccano senza dubbio il Tottenham colpito 4 volte, il Borussia Dortmund, l’Atletico Madrid e il Bayern Monaco che hanno subito ben 7 gol dal fenomeno portoghese.

Infine, per gli amanti delle statistiche, sono 3 i gol realizzati da Ronaldo contro le sue due ex squadre, Manchester United e Sporting Lisbona. Il Real Madrid, l’altra sua ex squadra, ancora non è stata incontrata da Ronaldo in Champions, dopo l’addio alla fine del 2018.